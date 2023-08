A propos

Avocat de formation, entrepreneur dans l'âme, Damien Piller se passionne pour le domaine immobilier dès les années 1990 avec la construction, à ce jour, de plus de 5'000 logements et surfaces commerciales essentiellement dans le canton de Fribourg.



Soucieux de contribuer au développement économique de sa région, il a travaillé essentiellement avec des entreprises locales pour la réalisation, entre autres, de Payerne Airport, du centre des médias MEDIAparc à Villars-sur-Glâne, de la piscine communale de Marly ainsi que du tout nouveau garage Dimab à Rossens.



Toujours aussi dynamique, parmi ses projets en cours, il s'attelle à présent à la création d'un hôtel 4 étoiles de 167 chambres ainsi que d'un centre de formation et d'une clinique sur le site du Marly Innovation Center, afin d'étoffer l'offre disponible à Fribourg.